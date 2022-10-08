İstanbul’da yakalandı! Pınar benim ruh eşim diyerek Yağmur Atacan'a saldırmıştı... | Video
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İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranmaları olan kişileri yakalamaya yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon yapıldı. Yakalanan şahısları arasında 2014 yılınca oyuncu Yağmur Atacan’a ‘Pınar benim ruh eşim’ diyerek silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Galip Topsız’ın da olduğu öğrenildi.