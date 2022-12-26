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Giriş Tarihi: 26.12.2022 23:04 Son Güncelleme: 26.12.2022 23:04

İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana ishale hattında ani gelişen arıza nedeniyle Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallerinde sabah 07.00'ye kadar su kesintisi yaşanacağını duyurdu

AA
İstanbul’un 4 ilçesinde su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada, ana ishale hattında ani gelişen bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Fatih ilçesinde Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray, Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Seyit Ömer, Şehremini, Topkapı, Yavuz Sultan Selim, Zeyrek, Cibali, Hoca Gıyasettin, Kalenderhane ve Süleymaniye mahallelerinde su kesintisinin yaşandığı aktarıldı.

SAAT 07.00'YE KADAR SÜRECEK

Bayrampaşa ilçesinde Orta Mahalle, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahallelerinde; Eyüpsultan'da Toppçular ve Zeytinburnu'nda ise Maltepe Mahallesi'nin su kesintisinden etkilendiği kaydedildi.

Arıza nedeniyle başlatılan çalışmanın sabah saat 07.00 sıralarında bitmesinin planlandığı bildirildi.

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İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi
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