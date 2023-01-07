İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı

Sabah işyerine gelen A.İ.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İşadamı A.İ., çalınan kasanın içinde 480 bin lira, 290 bin dolar, 5 bin Euro bulunduğunu ayrıca çok sayıda çek, tapu ile bir miktar ziynet eşyası bulunduğunu söyledi.