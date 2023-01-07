Video Yaşam İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video

İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video

07.01.2023 | 11:42

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir iş yerine giren hırsızlar, kasada bulunan 6 milyon liralık nakit para ve dövizi alarak kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri her biri suç makinası 3 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kasayı taşıyarak geldikleri otomobile yükledikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1002 sokak üzerinde işadamı A.İ.'ye ait iş yeri soyuldu. Hırsızlar, 14 Ekim 2022'de gece geldikleri işyerinin kapısını açarak içerde bulunan kasayı geldikleri otomobile yükledi.

Sabah işyerine gelen A.İ.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İşadamı A.İ., çalınan kasanın içinde 480 bin lira, 290 bin dolar, 5 bin Euro bulunduğunu ayrıca çok sayıda çek, tapu ile bir miktar ziynet eşyası bulunduğunu söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin iş yeri güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin bir otomobille iş yeri önüne geldikleri, ardından kepengi açarak içeri girdikleri görüldü. İçerde bulunan kasayı taşıyarak dışarı çıkarırken görüntülenen hırsızların daha sonra geldikleri otomobille kaçtıkları anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

3 HIRSIZ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri şüphelileri takibe aldı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler her yerde aranmaya başlandı. Polis şüphelileri yakalamak için 4 Ocak 2023 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Küçükçekmece, Başakşehir, Esenyurt ve Bağcılar'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Baskınlarda olayın faili olduğu iddia edilen B.D.(29), T.T.(29), S.C.(28) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

HER BİRİ SUÇ MAKİNASI

Polis tarafından sorgulanan şüphelilerden B.D.'nin daha önceden 34, T.T.'nin 55, S.C.'nin de 10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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