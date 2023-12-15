"İyileştiren Kütüphane" projesinin tanıtımı yapıldı

Kütüphaneye dönüştürülen tarihi Rami Kışlası'nda yapılan proje tanıtım törenine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demir ve Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ile projede görevli akademisyenler ve davetliler katıldı. Projeye katkıda bulunanlara teşekkür eden Rektör Kurt, " Türkiye'nin en güçlü ve köklü yüksek öğretim kurumlarından biri olarak bu projenin ortak kuruluşu olmaktan son derece gurur duymaktayım. Önümüzdeki süreçlerin gerçekleşmesi, planların hayata geçirilmesi için Marmara Üniversitesi olarak üzerimize düşen görevleri elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımızı ifade edebilirim." diye konuştu.







"BİBLİYOTERAPİ MERKEZİ KURULACAK"

Projenin detaylarını ise projenin araştırmacılarından Doçent. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek anlattı. Türkiye'de okuma kültürünün oluşturulması için iki önemli eylemin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Aslıyüksek, "Birincisi kütüphanelerin ve kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesi, ikincisi toplumun okuma kültürü hareketinin gücüne güç katacak bilinçli ve sağlıklı olmasının sağlanması. Bilgi kaynaklarının inanılmaz bir hızla arttığı, teknolojinin bu derece ilerlediği yapay zekâ çağında, kütüphaneler devrinin kapandığını düşünenler esasında büyük bir yanılgı içindeler. Çünkü milyonlarca bilgi ve belge içinde doğru, güvenilir ve güncel bilgiyi dakikalar içinde bulan ve yöneten kütüphaneciler, insanlara da şekil veriyor." diye konuştu. Doçent Dr. Aslıyüksek, üç yıl sürmesi planlanan projenin ilk yılında bibliyoterapi uygulamalarının geliştirilmesi ve kalıcı bir hizmet haline getirilmesi, ikinci yılında "Bibliyoterapi Eğitim Merkezi" kurulması, üçüncü yılında ise "Bibliyoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin kurulması ve ulusal çapta bir merkez olması planlandığını da söyledi.





EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik de Rami Kütüphanesinde bir dizi bibliyoterapi eğitimleri gerçekleştirildiğini, süreç içerisinde eğitimlerin artacağın belirterek "Okuma etkinlikleri, kitap kulüpleri ve rehberlik oturumları gibi çeşitli etkinliklerle desteklenen projemizde bugüne kadar yapılan etkinlik sayısı 188 olup bu etkinlikler ile toplamda 8 bin 583 katılımcıya hizmet vermiş bulunmaktayız." dedi.

KİTAPLAR İYİLEŞTİRİR!

"Kitaplarla iyileşme" anlamına gelen bibliyoterapi çalışmaları, klinik bibliyoterapi ve gelişimsel bibliyoterapi olarak ikiye ayrılıyor. Psikologlar tarafından gerçekleştirilen klinik bibliyoterapi uygulamaları tedavi amaçlı iken, kütüphaneciler tarafından gerçekleştirilen gelişimsel bibliyoterapi uygulamaları ise hem yetişkinler hem de çocuklar için ruh sağlığını koruyucu ve önleyici uygulamaları içeriyor.