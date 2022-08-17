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Giriş Tarihi: 17.8.2022

İzleri silindi acılar hep taze

17 bin 840 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremin ardından yaşanan yıkımın izleri silindi. Ancak insanların yaşadığı acılar hiç dinmiyor

ABBAS ÇAKAR
İzleri silindi acılar hep taze
Türkiye 17 Ağustos 1999'da, son yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadı. "Asrın Felaketi" olarak anılan ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremde 17 bin 840 kişi ölürken, 43 bin 953 kişi de yaralandı. En büyük hasarın meydana geldiği depremin merkez üssü Gölcük, aradan geçen 23 yılda, felaketin izlerini silmeyi başardı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, depremin ardından 80 binden 55 bine düşen ilçe nüfusunun, şimdilerde 172 bini aştığını söyleyerek, "Kentsel dönüşüm projeleriyle depremin acı izlerini silen Gölcük, afet bilincini kazanmış bir kent olarak Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan afetlere de hızla yardım elini uzattı" dedi. Gölcük'te anma programı kapsamında düzenlenen yürüyüşe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.



270 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 132 konut ve 692 işyerinin yıkıldığı Düzce'de de depremin izleri silindi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yayımladığı mesajda, "Aynı acıların bir daha yaşanmaması için bilimin ışığında tüm tedbirleri alıyoruz" ifadesini kullandı.

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İzleri silindi acılar hep taze
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