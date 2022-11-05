İzmir deprem ile yeniden sarsıldı! Peş peşe sallanıyor... 5 Kasım AFAD ve Kandilli Son Depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç, nerede oldu?

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında korku ve paniğe neden oldu. Geçtiğimiz gün de 4.9 şiddetindeki depremle sarsılan bölge halkı saatlerdir diken üstünde. Bu noktada ise "Son depremler listesi ile 5 Kasım 2022 İzmir'de az önce deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç, nerede oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. AFAD verilerine göre İzmir depremi derinliği 9,97 km olarak duyuruldu. İşte son depremler listesi ve detaylar.