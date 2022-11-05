İzmir deprem ile yeniden sarsıldı! Peş peşe sallanıyor... 5 Kasım AFAD ve Kandilli Son Depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç, nerede oldu?

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında korku ve paniğe neden oldu. Geçtiğimiz gün de 4.9 şiddetindeki depremle sarsılan bölge halkı saatlerdir diken üstünde. Bu noktada ise "Son depremler listesi ile 5 Kasım 2022 İzmir'de az önce deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç, nerede oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. AFAD verilerine göre İzmir depremi derinliği 9,97 km olarak duyuruldu. İşte son depremler listesi ve detaylar.
İzmir'de bir deprem daha meydana geldi. İzmir'in tamamında hissedilen depremin merkezinin Buca olduğu tespit edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Buca merkezli depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...
İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Buca merkezli olduğunu duyurdu. Depremin şiddeti ise 3.7 olarak saptandı.
Son Dakika: İzmir Buca'da 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video