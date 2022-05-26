İzmir’de, FETÖ’nün hücre evi olarak kullandığı 21 adrese operasyon: 21 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, yakalanmamak için sık sık ev değiştiren, saklandıkları ikametleri de örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiraladıkları tespit edilen FETÖ üyesi şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

21 ADRESE OPERASYON

Polis, örgütün hücre evi olarak kullandığı 21 adrese gerçekleştirdiği operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 21 gözaltı | Video

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda 26 bin 450 lira, 8 bin 900 dolar, 4 bin 140 avro, sahte kimlik, kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.