Video Yaşam İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 21 gözaltı | Video
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 21 gözaltı | Video

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 21 gözaltı | Video

26.05.2022 | 10:56

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İZMİR'de, FETÖ/PDY'yi yeniden diriltmek amacında olduğu belirtilen ve aralarında örgüte ait okullarda idarecilik yapan kişiler ile avukatların da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünü yeniden diriltmek için çalışmalar yapan 21 kişiye yönelik operasyonlar düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce örgütsel kaydı bulunmayan kişiler adına kiraladıkları, adreslerini yakın akrabalarından dahi gizledikleri, 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde, örgütten aldıkları talimatlar doğrultusunda çalışmalar yaptıkları belirlendi. Söz konusu evlerde yapılan aramalarda, 26 bin 450 TL, 8 bin 900 dolar, 4 bin 140 euro ve 20 pound nakit para ele geçirildi. Ayrıca 1 sahte kimlik, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüpheliler arasında, örgüte ait okullarda idarecilik yapan kişiler ile avukatların da olduğu ve daha önce 'yurt sorumlusu', 'bölge sorumlusu' gibi görevlerde bulundukları belirlendi.

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