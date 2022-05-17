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Giriş Tarihi: 17.5.2022 16:39 Son Güncelleme: 17.5.2022 16:53

İzmit Körfezi’nde zehirli denizanası görüldü!

ABBAS ÇAKAR
İzmit Körfezi’nde zehirli denizanası görüldü!

Bugüne kadar, ülkemiz sularında pek görünmeyen ancak geçtiğimiz aylarda Çanakkale’de görülmeye başlayan zehirli Pusula Denizanası, İzmit Körfezi’nde de görüldü. Ölüsüne bile dokunmanın son derece tehlikeli olduğu denizanasının, İzmit Körfezi’nde görülmesi tedirginlik yarattı

Türkiye sularında pek görülmeyen ve oldukça zehirli olma özelliği taşıyan Pusula Denizanası, Çanakkale'den sonra Kocaeli İzmit Körfezi'nde de görüldü. İklim değişikliği sonucu suların ısınmasıyla Marmara ve Ege'nin kuzey kıyılarında görülmeye başladığı düşünülen Pusula Denizanası, önceki günde İzmit Körfezi'nde görüntülendi.


İzmit Körfezi’nde zehirli denizanası görüldü! | Video

TEMAS HALİNDE NELER YAPILMALI?

Salgıladığı sıvı nedeniyle oldukça zehirli olduğu, insanlarda zehirlenme, deride ağrı, kaşıntı, yanma, şişlik ve kızarıklığın yanı sıra kalıcı iz bırakabileceği de öğrenilen Denizanası'nın, ölüsünün bile 48 saat boyunca bu sıvıyı salgıladığı biliniyor. Temas halinde hızlıca deniz suyu ile 15 dakika daha yıkanması öneriliyor. Ayrıca edildikten sonra tatlı suyla el yıkanmamalı. Elin deniz suyuna tekrardan daldırılması ve 15 dakikaya yakın yıkanması gerekir. Yakıcı kapsüller bırakan bu canlının bıraktığı kapsüller tıraş köpüğü yoluyla ciltten sıyrılmalıdır.

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İzmit Körfezi’nde zehirli denizanası görüldü!
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