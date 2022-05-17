Türkiye sularında pek görülmeyen ve oldukça zehirli olma özelliği taşıyan Pusula Denizanası, Çanakkale'den sonra Kocaeli İzmit Körfezi'nde de görüldü. İklim değişikliği sonucu suların ısınmasıyla Marmara ve Ege'nin kuzey kıyılarında görülmeye başladığı düşünülen Pusula Denizanası, önceki günde İzmit Körfezi'nde görüntülendi.







İzmit Körfezi’nde zehirli denizanası görüldü! | Video

TEMAS HALİNDE NELER YAPILMALI?

Salgıladığı sıvı nedeniyle oldukça zehirli olduğu, insanlarda zehirlenme, deride ağrı, kaşıntı, yanma, şişlik ve kızarıklığın yanı sıra kalıcı iz bırakabileceği de öğrenilen Denizanası'nın, ölüsünün bile 48 saat boyunca bu sıvıyı salgıladığı biliniyor. Temas halinde hızlıca deniz suyu ile 15 dakika daha yıkanması öneriliyor. Ayrıca edildikten sonra tatlı suyla el yıkanmamalı. Elin deniz suyuna tekrardan daldırılması ve 15 dakikaya yakın yıkanması gerekir. Yakıcı kapsüller bırakan bu canlının bıraktığı kapsüller tıraş köpüğü yoluyla ciltten sıyrılmalıdır.