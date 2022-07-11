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Giriş Tarihi: 11.7.2022 13:19

James Webb Teleskobu ilk fotoğrafını paylaşıyor! NASA, James Webb Uzay Teleskobu ilk tam renkli görüntüleri için tarih verdi!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı(NASA), uzayın derinliklerini gözlemleyen James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği ilk tam renkli fotoğrafını tüm dünyaya sunmaya hazır. Dünyadan 1,5 milyon kilometre ötede olan teleskobun çektiği fotoğraflar sonucu bütün evrenin tarihi tekrardan yazılacak. Teleskop, 6 aylık hazırlık döneminden sonra açılışı yarın yapıyor. Nasa, James Webb Uzay Teleskobu ilk tam renkli görüntüleri için tarih verdi! İşte fotoğrafın yayımlanma saati ve konusu!

James Webb Teleskobu ilk fotoğrafını paylaşıyor! NASA, James Webb Uzay Teleskobu ilk tam renkli görüntüleri için tarih verdi!

NASA James Webb Teleskobu hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu. İlk tam renkli fotoğrafı yarın paylaşılacak ve NASA fotoğrafın konusunu da paylaştı. Evrenin tarihini baştan yazacak olan uzay teleskobu, 6 aylık hazırlık sonrası ilk büyük işini dünyaya sunacak. İşte James Webb Teleskobu hakkında bilgiler!

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU ÇEKTİĞİ İLK FOTOĞRAFI PAYLAŞACAK

Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötedeki James Webb teleskobunun kaydettiği görüntüler, 12 Temmuz'da ABD saatiyle 10.30'da yayınlanacak. Türkiye saati ile 17.30'da paylaşılacak. Uzayın gizemini aralayacak olan teleskop, tahmin edilenden daha net ve iyi görüntüler yakalayabildiği ifade edildi.

TELESKOBUN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFIN KONUSU NASA TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Teleskop, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesini amaçlanıyor.

James Webb Uzay Teleskobunun çektiği fotoğrafta 7 bin 600 ışık yılı ötedeki devasa gaz bulutu Karina Bulutsusu ve 2 bin ışık yılı uzaklıkta sönmekte olan bir yıldızı çevreleyen Güney Halka Bulutsusunun yer alacağı bilgisi paylaşılıyor.

Dünya'dan yaklaşık 1150 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve 2014'te keşfedilen "WASP-96b" adlı dev gaz kütlesinin görüntüsünün ışık ve ses analiziyle incelenerek bilgileri açığa çıkarması bekleniyor.

"Sıcak Satürn" kategorisindeki bir gaz gezegeni olan WASP-96b, bugüne dek keşfedilen öte gezegenler arasında bir atmosfere sahip olup bulutsuz olan ilk gezegen olarak biliniyor.

Bir diğer görüntünün ise "Stephan'ın Beşlisi / Stephan's Quintet" isimli yaklaşık 290 milyon ışık yılı ötedeki galaksi topluluğu olduğu belirtiliyor.

"SMACS 0723" isimli kozmik nesne de görüntüsü paylaşılacaklar listesinde son sırada yer alıyor.

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James Webb Teleskobu ilk fotoğrafını paylaşıyor! NASA, James Webb Uzay Teleskobu ilk tam renkli görüntüleri için tarih verdi!
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