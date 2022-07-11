James Webb Teleskobu ilk fotoğrafını paylaşıyor! NASA, James Webb Uzay Teleskobu ilk tam renkli görüntüleri için tarih verdi!

"Sıcak Satürn" kategorisindeki bir gaz gezegeni olan WASP-96b, bugüne dek keşfedilen öte gezegenler arasında bir atmosfere sahip olup bulutsuz olan ilk gezegen olarak biliniyor.

Bir diğer görüntünün ise "Stephan'ın Beşlisi / Stephan's Quintet" isimli yaklaşık 290 milyon ışık yılı ötedeki galaksi topluluğu olduğu belirtiliyor.

"SMACS 0723" isimli kozmik nesne de görüntüsü paylaşılacaklar listesinde son sırada yer alıyor.