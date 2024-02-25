KAAN hepimizi heyecanlandırdı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle; "Türkiye Yüzyılında Mühendislik Eğitimi" konulu konferans düzenlendi. TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk'ün konuşmacı olduğu program yoğun ilgi gördü. Programın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "TUSAŞ tarafından üretilen ve havacılık ve savunma sanayiimizin kızılelması olan KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi bizleri çok heyecanlandırdı. Bunun hepimize örnek olması gerekiyor" dedi. Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise yaptığı konuşmada, "Yaptığımız her faaliyet ve her çalışma güçlü bir Türkiye isteyen halkımıza adanıyor. Ülke olarak bir başarı elde ettiğimiz zaman tüm halkımız bu başarıya sahip çıkıyor" dedi.