Haberler Yaşam Haberleri Kaan Kısaparmak’tan depremzedeler için türkü! Geliri depremzedelere verilecek
Giriş Tarihi: 13.3.2023 16:12 Son Güncelleme: 13.3.2023 16:35

Kaan Kısaparmak’tan depremzedeler için türkü! Geliri depremzedelere verilecek

Fatih Kısaparmak’ın oğlu Kaan Kısaparmak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili etkilemesinin ardından 11 ili kapsayan bir türkünün sözlerini yazıp müziğini hazırlayarak Youtube’dan paylaştı. Kaan Kısaparmak, “Ağıtlar Yurdu” ismini verdiği eserden elde edeceği telifi depremzede sanatçılara ve vatandaşlara bağışlanacağını açıkladı. İşte sosyal medyada ilgi gören “Ağıtlar Yurdu” isimli o türkünün sözleri…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kaan Kısaparmak’tan depremzedeler için türkü! Geliri depremzedelere verilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili etkilemesinin ardından 11 ili kapsayan bir türkünün sözlerini ve müziğini hazırlayan Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak "Ağıtlar Yurdu" adını verdiği türküyü Youtube kanalında yayınladı.

Kaan Kısaparmak'tan depremzedeler için türkü! Geliri depremzedelere verilecek | Video

TELİFİ DEPREMZEDELERE!

Kaan Kısaparmak eserden elde edeceği telifi depremzedelere bağış olarak göndereceğini de açıkladı. Kısaparmak yayınlanan eserle ilgili şu satılara yer verdi: "Sevgili dinleyicilerim merhaba, Bu türkünün sözü ve müziği bana ait. Bu türküden elde edilecek tüm telif geliri, depremden etkilenen sanatçılara ve vatandaşlara iletilmek üzere, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin, 'MSG Depremzedelere Yardım Fonu'na bağışlanacaktır…"

DESTEK MESAJI YAĞDI

Kaan Kısaparmak'ın Youtube kanalında eseri dinleyen vatandaşlar ise duygu dolu yüzlerce yorum yazarak Kısakürek'e depremzedelere yapacağı bağış için destek mesajları da attı. Annesi Şebnem Kısaparmak ise yaptığı yorumda "Güzel yürekli oğlum benim. Ağlattın hepimizi. Allah'ım deprem acısı yaşayanların yardımcısı olsun. Bizim böyle içimiz yanarken onlar neler yaşıyor kim bilir? Allah'ım bu ülkenin bütün çocuklarının, gençlerinin yolunu aydınlık bahtını açık etsin. Böyle bir acı daha göstermesin" dedi. İşte sosyal medyada ilgi gören "Ağıtlar Yurdu" isimli o türkü.

İŞTE O SÖZLER:

-Ağıtlar Yurdu-

Depremlerde fırtınada yağan karda dostu gördüm.
Ah be kardaş için kanar. Elbistan'da Antakya'da
Ah be kekem yaram sızlar. Elazığ'da Malatya'da
Ah Adana, Adıyaman, Diyarbekir, Elazığ, Gaziantep,
Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'da
Ocağımız söndü kardaş, yüreğimiz kanıyor.
Adıyaman yollarında, sevdiğimin izi kaldı.
Şu Antep'in yollarında, sevdiğimin izi kaldı.
Ah be kardeş içim kanar, Elbistan'da Antakya'da
Ah be kekem yaram sızlar, Elazığ'da Malatya'da

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Kaan Kısaparmak’tan depremzedeler için türkü! Geliri depremzedelere verilecek
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