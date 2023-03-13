Kaan Kısaparmak’tan depremzedeler için türkü! Geliri depremzedelere verilecek | Video

Fatih Kısaparmak’ın oğlu Kaan Kısaparmak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili etkilemesinin ardından 11 ili kapsayan bir türkünün sözlerini yazıp müziğini hazırlayarak Youtube’dan paylaştı. Kaan Kısaparmak, “Ağıtlar Yurdu” ismini verdiği eserden elde edeceği telifi depremzede sanatçılara ve vatandaşlara bağışlanacağını açıkladı. İşte sosyal medyada ilgi gören “Ağıtlar Yurdu” isimli o türkünün sözleri…