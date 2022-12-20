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Giriş Tarihi: 20.12.2022 14:14

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni asgari ücret Kabine Toplantısında mı açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Toplantı ardından ya da Kabinede duyurulması beklenen yeni asgari ücret için heyecan dorukta. Kararın açıklanma tarihi için Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan tarafından duyurulması beklenen ocak zammı işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. Peki, bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve saati…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni asgari ücret Kabine Toplantısında mı açıklanacak?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu asgari ücret toplantısıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde açıklanması beklenen yeni ücret için toplantının yapılacağı tarih ve saat araştırılıyor. Toplantıyla birlikte büyük ölçüde asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt bulacak. 15 günde bir pazartesi günleri gerçekleşen toplantının yapılacağı tarih öngörülüyor. Peki, Kabine ne zaman toplanacak, hangi gün, saat kaçta? İşte, sıradaki Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 günde bir Pazartesi günleri gerçekleşen toplantı en son 12 Aralık tarihinde yapıldı. Buna göre yeni Kabine Toplantısı'nın 26 Aralık tarihinde yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücretin bugün gerçekleşen tespit komisyonu toplantısı sonrası ya da sıradaki Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

12 Aralık tarihinde gerçekleşen son toplantıda yeni KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı.

Başarı Teşvik Programı kapsamında şartları sağlayan öğrencilere destek yapılacağı duyuruldu.

Meslek lisesi mezunları için de lise sonrası meslek edindirme kurslarında iş hayatına atılacak vatandaşlara destek olunacağı paylaşıldı.

Düzce ve çevresinde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlara bakanlık destekli kredi fırsatı sunulacağı da son toplantında aktarılanlar arasındaydı.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni asgari ücret Kabine Toplantısında mı açıklanacak?
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