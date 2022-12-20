Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni asgari ücret Kabine Toplantısında mı açıklanacak?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu asgari ücret toplantısıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde açıklanması beklenen yeni ücret için toplantının yapılacağı tarih ve saat araştırılıyor. Toplantıyla birlikte büyük ölçüde asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt bulacak. 15 günde bir pazartesi günleri gerçekleşen toplantının yapılacağı tarih öngörülüyor. Peki, Kabine ne zaman toplanacak, hangi gün, saat kaçta? İşte, sıradaki Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler…