Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni asgari ücret Kabine Toplantısında mı açıklanacak?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu asgari ücret toplantısıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde açıklanması beklenen yeni ücret için toplantının yapılacağı tarih ve saat araştırılıyor. Toplantıyla birlikte büyük ölçüde asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt bulacak. 15 günde bir pazartesi günleri gerçekleşen toplantının yapılacağı tarih öngörülüyor. Peki, Kabine ne zaman toplanacak, hangi gün, saat kaçta? İşte, sıradaki Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
15 günde bir Pazartesi günleri gerçekleşen toplantı en son 12 Aralık tarihinde yapıldı. Buna göre yeni Kabine Toplantısı'nın 26 Aralık tarihinde yapılması bekleniyor.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
12 Aralık tarihinde gerçekleşen son toplantıda yeni KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı.
Başarı Teşvik Programı kapsamında şartları sağlayan öğrencilere destek yapılacağı duyuruldu.
Meslek lisesi mezunları için de lise sonrası meslek edindirme kurslarında iş hayatına atılacak vatandaşlara destek olunacağı paylaşıldı.
Düzce ve çevresinde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlara bakanlık destekli kredi fırsatı sunulacağı da son toplantında aktarılanlar arasındaydı.