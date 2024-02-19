Kadıköy’de Kadir Şeker vakası! Her satırı dehşet: Bıçakla dakikalarca kovalayıp…

Konya'da 5 Şubat 2020'de sokakta tartışan sevgililerin kavgasına dahil olan Kadir Şeker'in yaşadıkları uzun süre ülke gündemine konu olmuştu. Kadir Şeker olayının bir benzeri de Kadıköy'de yaşandı. Ancak Kadir Şeker'in aksine, bu sefer darp edilen kadına yardım etmek için kavgaya dahil olan Abdülkadir Ö. bıçaklanan taraftı.

SEVGİLİLERİN KAVGASINA DUYARLI MÜDAHALE

Kadıköy'de 13 Aralık 2023 günü sokakta yürüyen Abdülkadir Ö.(21), etrafına baktığında iki sevgilinin şiddetli şekilde kavga ettiğini gördü. İddiaya göre Erol A.(26), kavga ettiği kız arkadaşını darp etmeye başlayınca olaya şahit olan Abdülkadir Ö., olaya müdahale etmek istedi. Başına geleceklerden habersiz olan genç adam, kadına şiddeti önlemek amaçlı tartışan sevgililerin yanına gitti.