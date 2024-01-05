Kadıköy’de servis aracını kaçıran şüpheli yakalandı

İstanbul'da sabah öğrenci servisi kaçırılma kâbusu yaşandı. İstanbul Tuzla'da bulunan Özel İlköğretim Okulu'na ait servis aracı, okula ulaştırmak üzere öğrencileri almaya başladı. Saat 07.30 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Özalp Sokak'a gelen servis aracı bir sitedeki öğrenciyi almak için beklemeye başladı.

"ARKA LASTİĞİNİZ PATLAK" TUZAĞI

Kimliği sonradan belirlenen Tolga N. adlı bir kişi, şoförün yanına yaklaşarak, "Arka lastiğiniz patlak" dedi. Daha sonra servis şoförü aracı kontrol etmek üzere servisten indi. Şüpheli F.M. ise içinde 10 öğrenci ve hostesin bulunduğu servis aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli bir süre sonra Erenköy'de servisteki öğrencileri ve hostesi araçtan indirerek yoluna devam etti. Şoför, bir motosikletin arkasına atlayıp servis aracının peşine düştü ancak yakalayamadı.

SON DAKİKA! İstanbul'da içinde öğrenciler olan servis aracı kaçırıldı | Video

PENDİK'TE ARACI TERK ETTİ

Konuyla ilgili ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri hemen aracın E-5 üzerinde peşine düştü. Ancak araç yoğun trafik nedeniyle gözden kayboldu. Pendik Dumlupınar Mahallesi'ne gelen şüpheli servis aracını Uludağ Sokak üzerine park ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağa park edilen servis aracında incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Servis incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.