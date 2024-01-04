SON DAKİKA! İstanbul'da içinde öğrenciler olan servis aracı kaçırıldı | Video
İstanbul Kadıköy’de özel bir okula ait servis aracı sabah öğrencileri toplarken kırmızı ışıkta durduğu sırada cama birisi tıklatıp ‘lastiğiniz patlak’ dedi. Şoför lastiğe bakmak için indiğinde ise araca binen kimliği belirsiz şahıs aracı alıp kaçırdı. Konuyla ilgili alarma geçen İstanbul Polisi incelenen kamera görüntülerinden aracın Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi bıraktığı tespit edildi. Öğrencilerin ve hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçırılan araç ise Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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