“Kadın Destek Merkezi” açıldı

"15-29 YAŞ ARASI NE EĞİTİMDE NE DE İŞ YAŞAMINDA YER BULABİLMİŞ KADINLAR İÇİN"

KADEM Kadın Destek Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında 2022 yılında kuruldu. Zeytinburnu Belediyesi, Fatih Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi desteğiyle bir İSTKA projesi olarak hayata geçirilen Kadın Destek Merkezi; İstanbul'da yaşayan, 15-29 yaş arası, ne eğitimde ne de iş yaşamında yer bulabilmiş genç kadınların; psiko-sosyal, ekonomik ve eğitime ilişkin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Kadın Destek Merkezi'nden faydalanmak isteyen tüm kadınlar hafta içi 09:00/17:00 saatleri arasında direkt adrese giderek ya da internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak merkeze ulaşabilecek.