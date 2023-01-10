KADEM Kadın Destek Merkezi İstanbul'da açıldı | Video

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Kağıthane'de bir kişinin öldüğü motosikletli saldırı kamerada | Video 10.01.2023 | 12:03
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KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, proje paydaşları ve davetlilerin katılımıyla Edirnekapı’da yer alan Kadın Destek Merkezi açıldı. Kadın Destek Merkezi kadınların ‘İyi olma’ halini güçlendirmek adına kuruldu.