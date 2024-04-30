Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada | Video
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir süre önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan sürücü; ekiplerin denetimine araç kullanırken takıldı. Alkol metreyi üflemekte direne sürücüye 52 bin 480 lira ceza uygulandı.
Daha önce alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulan Selami Y., alkollü ve ehliyeti olmadığı halde araç kullanırken yakalandı. Polis ekiplerinin alkolmetreyi üflemesini istediği sürücü, bir süre alkolmetreyi üflemekte direndi. Polisi "Alkolmetreyi üfler misin" diye ikaz ettiği ve güçlükle ayakta durabilen sürücü üflemeyi reddetti. Polisi "Bunu üflediğin takdirde cezan daha az" diye uyarmasına rağmen "Tamam biliyorum" diyen sürücü alkolmetreyi üflemedi.
Alkolün etkisiyle söylediği kelimeler bile anlaşılmayan sürücüye "ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "alkollü araç kullanmak" maddelerinden toplamda 52 bin 480 lira idari para cezası uygulandı. Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücünün yapılan kan testinde 281 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Uygulamada Selami Y.'nın kullandığı araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Ekiplerin denetimi gece boyunca sürdü.
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