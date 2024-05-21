Video Yaşam DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine İzmir merkezli operasyon: 30 gözaltı | Video
DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine İzmir merkezli operasyon: 30 gözaltı | Video

DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine İzmir merkezli operasyon: 30 gözaltı | Video

21.05.2024 | 08:48

İzmir merkezli 9 ilde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından MİT destekli gerçekleşen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladıkları belirlenen 40 şüpheli tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri tarafından sabah 06.00'da İzmir merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 30'u yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu ve 3 şüphelinin ise firari durumda olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 30 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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