DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine İzmir merkezli operasyon: 30 gözaltı | Video
İzmir merkezli 9 ilde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından MİT destekli gerçekleşen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu ve 3 şüphelinin ise firari durumda olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 30 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Mersin'de 6 yıldır aranan 2 şahıs yakalanıp tutuklandı | Video 21.05.2024 | 09:16
02:02
01:13
17 ilde uyuşturucu operasyonu | Video 21.05.2024 | 08:41
01:38
01:11
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı | Video 21.05.2024 | 08:41
00:21
01:01
00:21
51:58
01:34
Kars’ta polis çok sayıda silah ele geçirdi | Video 20.05.2024 | 16:44
01:35
03:02
01:18
00:21
Küçükçekmece’de sokak ortasında kavga kamerada | Video 20.05.2024 | 14:06
03:02
01:57
Balıkesir İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı | Video 20.05.2024 | 13:49
01:12
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine operasyon: 15 gözaltı | Video 20.05.2024 | 13:31
00:48
Sinan Akçıl'dan Fransa konserinde 'Filistin' açıklaması 20.05.2024 | 13:30
01:32
Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale | Video 20.05.2024 | 12:37