Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı | Video
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün kamyonetle çarpıştığı kazada 17 kişi yaralanırken, olayda kamyonetin parçalanması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
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