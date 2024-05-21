Video Yaşam Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı | Video
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı | Video

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı | Video

21.05.2024 | 08:41

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün kamyonetle çarpıştığı kazada 17 kişi yaralanırken, olayda kamyonetin parçalanması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

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Kaza, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ö. idaresindeki MAN marka 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları hastanelere kaldırdı. Otobüsün ön kısmı ile kamyonetin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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