Video Yaşam Kütahya'da 7 adrese eş zamanlı tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video
Kütahya'da 7 adrese eş zamanlı tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video

Kütahya'da 7 adrese eş zamanlı tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video

21.05.2024 | 08:49

Kütahya Merkez, Altıntaş, Aslanapa ve Simav ilçelerinde polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığı suçu ile ilgili Kütahya Merkez, Altıntaş, Aslanapa ve Simav ilçelerinde toplamda 7 ikamet, 1 iş yeri ve 5 araçta yapılan eş zamanlı operasyonlarda, toplamda 607 adet tarih eser niteliği taşıyan obje, 1 adet el detektörü ve 7 adet dedektör parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A., A.İ.Y., F.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.

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