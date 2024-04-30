Bebeğinizin hayatını kurtaracak araba koltuğu tüyosu! Sadece 5 saniyede... | Video

Çocuk bakımı eğitimi uzmanları, bebeklerin hayatını kurtarabilecek bir tüyo paylaştı. Yalnızca beş saniyelik bir müdahaleyle çok daha güvenli bir yolculuğa adım atabilirsiniz. Bebekler için dizayn edilen araba koltukları, güvenli bir kullanım sağlıyor. Peki araba koltuğunu nasıl kontrol edebilirsiniz? İşte cevabı…