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Video Yaşam Akademisyenin kızını sözlü taciz eden kadına adli işlem başlatıldı | Video
Akademisyenin kızını sözlü taciz eden kadına adli işlem başlatıldı | Video

Akademisyenin kızını sözlü taciz eden kadına adli işlem başlatıldı | Video

30.04.2024 | 08:50

Türk-Alman Üniversitesi Akademisyeni ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay’ın 6 yaşındaki kızını sözlü taciz ettiği ileri sürülen kadın hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama-Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Kutay, olaya ilişkin sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak şunları kaydetti:
"6 yaşındaki kızım Fulya ile Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve 'Ey aşıkı dildade' okumaya başladı. 'Lailahe illallah Muhammedurrasulullah' derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya 'Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?' diye sordu. 'Ben öğretiyorum' dedim. 'El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız' dedi. Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında altı yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin."
Edinilen bilgilere göre, Kutay'ın polisi araması üzerine M.G. (73) isimli şüpheli işlemler için karakola götürülürken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Emekli hemşire olduğu öğrenilen M.G. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama- Hakaret" suçlarından, Kutay hakkında ise "Hakaret" suçundan adli işlem başlatıldı. Dosyaları ikmalen adliyeye gönderilen şahıslar adli makamlarca karakoldan serbest bırakıldı.

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