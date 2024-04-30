Kahramanmaraş'ta fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video
Kahramanmaraş'ta ahşap mobilya fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
01:31
Fatih’te sokak ortasında tek yumrukla gasp kamerada | Video 30.04.2024 | 10:49
03:14
Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2024 | 10:49
00:46
01:15
00:33
02:32
00:05
02:58
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada | Video 30.04.2024 | 10:00
04:46
03:53
Kahramanmaraş'ta fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 30.04.2024 | 09:19
02:32
00:45
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama | Video 30.04.2024 | 09:25
00:45
Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı | Video 30.04.2024 | 08:53
02:54
Alkollü yakalanan sürücünün “Keşke açmasaydım şişeyi” pişmanlığı | Video 30.04.2024 | 08:50
00:27
Akademisyenin kızını sözlü taciz eden kadına adli işlem başlatıldı | Video 30.04.2024 | 08:50
01:30
Mahzen-35 operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 30.04.2024 | 08:50
01:27
Yer yarıldı kamyon içerisine düştü 29.04.2024 | 22:24
00:26
İETT durağına taş atarak camını kıran şahıs kamerada | Video 29.04.2024 | 15:20