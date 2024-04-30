Alkollü yakalanan sürücünün “Keşke açmasaydım şişeyi” pişmanlığı | Video
Aksaray’da direksiyon başında alkollü olarak yakalanan sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine el konulurken, “Neden alkollü araç kullanıyorsun?” sorusuna, “Keşke açmasaydım 1 şişeyi” şeklinde yanıt verdi.
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