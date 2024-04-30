Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş, huzur ve narkotik uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 23 ekip, 6 Çevik Kuvvet timi ile 75 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 219 personel ile gerçekleştirildi.
Uygulamada bin 114 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı ekiplerce gözaltına alındı.
Yapılan çalışmada bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 mermi, 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan, 21 umuma açık iş yeri ile 56 araç denetlendi. 16 araç sürücüsüne toplam 101 bin 701 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten men edildi. Bir işletmeye kapalı alanda tütün ürünü kullandırmaktan idari ceza uygulandı.
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