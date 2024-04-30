Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2024 | 10:49 Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş, huzur ve narkotik uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok asayiş, narkotik ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 23 ekip, 6 Çevik Kuvvet timi ile 75 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 219 personel ile gerçekleştirildi.Uygulamada bin 114 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı ekiplerce gözaltına alındı.Yapılan çalışmada bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 mermi, 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.Öte yandan, 21 umuma açık iş yeri ile 56 araç denetlendi. 16 araç sürücüsüne toplam 101 bin 701 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten men edildi. Bir işletmeye kapalı alanda tütün ürünü kullandırmaktan idari ceza uygulandı.