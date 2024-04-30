6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video
Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video

Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video

30.04.2024 | 10:49

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş, huzur ve narkotik uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok asayiş, narkotik ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 23 ekip, 6 Çevik Kuvvet timi ile 75 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 219 personel ile gerçekleştirildi.

Uygulamada bin 114 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 mermi, 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, 21 umuma açık iş yeri ile 56 araç denetlendi. 16 araç sürücüsüne toplam 101 bin 701 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten men edildi. Bir işletmeye kapalı alanda tütün ürünü kullandırmaktan idari ceza uygulandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video 03:14
Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2024 | 10:49
Silivri’de zincirleme kaza! Sürüsü takla atan kamyonetten fırladı, o anlar kamerada | Video 00:46
Silivri'de zincirleme kaza! Sürüsü takla atan kamyonetten fırladı, o anlar kamerada | Video 30.04.2024 | 10:48
Birinci katta yaşayanların kabusu olmuştu... Bursa Polisi’nden kaçamadı | Video 01:15
Birinci katta yaşayanların kabusu olmuştu... Bursa Polisi'nden kaçamadı | Video 30.04.2024 | 10:48
Tokat’ta erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma | Video 00:33
Tokat'ta erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma | Video 30.04.2024 | 10:57
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 02:32
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 30.04.2024 | 10:09
Bebeğinizin hayatını kurtaracak araba koltuğu tüyosu! Sadece 5 saniyede... | Video 00:05
Bebeğinizin hayatını kurtaracak araba koltuğu tüyosu! Sadece 5 saniyede... | Video 30.04.2024 | 10:47
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada | Video 02:58
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada | Video 30.04.2024 | 10:00
Beşiktaş’ta 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Araç karşı yöne böyle uçtu | Video 04:46
Beşiktaş’ta 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Araç karşı yöne böyle uçtu | Video 30.04.2024 | 10:06
Kahramanmaraş’ta fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03:53
Kahramanmaraş'ta fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 30.04.2024 | 09:19
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 02:32
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 30.04.2024 | 09:54
Mersin’de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama | Video 00:45
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama | Video 30.04.2024 | 09:25
Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı | Video 00:45
Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı | Video 30.04.2024 | 08:53
Alkollü yakalanan sürücünün “Keşke açmasaydım şişeyi” pişmanlığı | Video 02:54
Alkollü yakalanan sürücünün “Keşke açmasaydım şişeyi” pişmanlığı | Video 30.04.2024 | 08:50
Akademisyenin kızını sözlü taciz eden kadına adli işlem başlatıldı | Video 00:27
Akademisyenin kızını sözlü taciz eden kadına adli işlem başlatıldı | Video 30.04.2024 | 08:50
Mahzen-35 operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 01:30
Mahzen-35 operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 30.04.2024 | 08:50
Yer yarıldı kamyon içerisine düştü 01:27
Yer yarıldı kamyon içerisine düştü 29.04.2024 | 22:24
İETT durağına taş atarak camını kıran şahıs kamerada | Video 00:26
İETT durağına taş atarak camını kıran şahıs kamerada | Video 29.04.2024 | 15:20
Kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Neşet Turan kurtarılamadı | Video 00:26
Kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Neşet Turan kurtarılamadı | Video 29.04.2024 | 16:02
Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı! 6 gözaltı | Video 00:58
Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı! 6 gözaltı | Video 29.04.2024 | 15:47
İnegöl’de çetenin faaliyetlerini başlatan “Hanımağa” lakaplı iş kadını olduğu ortaya çıktı | Video 07:05
İnegöl’de çetenin faaliyetlerini başlatan “Hanımağa” lakaplı iş kadını olduğu ortaya çıktı | Video 29.04.2024 | 14:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA