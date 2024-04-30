Birinci katta yaşayanların kabusu olmuştu... Bursa Polisi'nden kaçamadı | Video
Manisa'dan gelerek Bursa'da birinci katta yaşayanların korkulu rüyası olan hırsız, polisin amansız takibi sonrası kıskıvrak yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, birinci katlarda bulunan evlere boruları kullanarak giren ve hırsızlık yapan kişi için polis alarma geçti.
Hırsızlık ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, aynı yöntemle 3 hırsızlığın yaşandığı bölgede tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin 35 adet suç kaydı bulunan Ö.P. (32) olduğu belirlendi.
MANİSA'DAN HIRSIZLIK İÇİN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin çalışmalarının ardından Ö.P.'nin Manisa'dan Bursa'ya hırsızlık için geldiği tespit edildi. Ö.P. hırsızlık amaçlı bölgede dolaştığı sırada Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ö.P. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Ö.P.'nin evlere tırmanarak girme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
00:33
02:32
00:05
02:58
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada | Video 30.04.2024 | 10:00
04:46
03:53
Kahramanmaraş'ta fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 30.04.2024 | 09:19
02:32
00:45
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama | Video 30.04.2024 | 09:25
00:45
Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı | Video 30.04.2024 | 08:53
02:54
Alkollü yakalanan sürücünün “Keşke açmasaydım şişeyi” pişmanlığı | Video 30.04.2024 | 08:50
00:27
Akademisyenin kızını sözlü taciz eden kadına adli işlem başlatıldı | Video 30.04.2024 | 08:50
01:30
Mahzen-35 operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 30.04.2024 | 08:50
01:27
Yer yarıldı kamyon içerisine düştü 29.04.2024 | 22:24
00:26
İETT durağına taş atarak camını kıran şahıs kamerada | Video 29.04.2024 | 15:20
00:26
00:58
07:05
03:12
01:07
Bilecik'te devrilen kamyonet alev aldı | Video 29.04.2024 | 14:08