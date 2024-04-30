Fatih’te sokak ortasında tek yumrukla gasp kamerada | Video
Fatih Laleli’de sokak ortasında yürüyen bir kişi arkasından yakınlaşan 2 kişi tarafından gasp edildi. Tek yumrukla bayılttığı adamın çantasını gasp eden şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan korku dolu o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sabah saatlerinde yaşanan gasp olayı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, genci takip eden şüphelilerden birinin yumruk attığı ve diğer şüphelinin de sırtından çantayı çıkararak gasp ettikleri görülüyor.
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