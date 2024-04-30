Fatih’te sokak ortasında tek yumrukla gasp kamerada | Video 30.04.2024 | 10:49 Fatih Laleli’de sokak ortasında yürüyen bir kişi arkasından yakınlaşan 2 kişi tarafından gasp edildi. Tek yumrukla bayılttığı adamın çantasını gasp eden şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan korku dolu o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 25 Mart'ta saat 09.30 sıralarında Fatih Laleli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen sırtında çanta takılı olan bir genci, 2 şüpheli takibe aldı. Şüphelilerden biri, gence arkasından yaklaşarak yumruk attı. Tek yumrukla yere düşen gencin sırtındaki çantayı da diğer şüpheli çıkardı. Çantayı çalan şüpheliler, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çantası gasp edilen genç ise şüphelilerin arkasından bakakaldı. Sokakta bulunan insanlarda yaşanan gasp sonucunda şoke olurken, çantası çalınan genç sokakta bulunan diğer vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.Sabah saatlerinde yaşanan gasp olayı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, genci takip eden şüphelilerden birinin yumruk attığı ve diğer şüphelinin de sırtından çantayı çıkararak gasp ettikleri görülüyor.