6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Banyoda karısını öldürdü, kardeşine "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" diye mesaj attı | Video
Banyoda karısını öldürdü, kardeşine

Banyoda karısını öldürdü, kardeşine "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" diye mesaj attı | Video

30.04.2024 | 11:18

Samsun'da evlerinin banyosunda 4 yıllık karısını tabancayla öldüren koca, adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıllık evli oldukları öğrenilen ve bu evlikten de 1 çocukları bulunan Ertuğrul Temiz (39), eşi Gülcan Güneş'i (39) evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Ertuğrul Temiz kardeşine cep telefonundan, "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" mesajı attı. Olay polise haber verildi. Eve giden polis kendi imkanları ile kapıyı açıp içeri girdiğinde Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü buldu. Ertuğrul Temiz aynı mahallede polise teslim oldu. Gülcan Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

ALDATTIĞI İDDİASI
Katil zanlısı Ertuğrul Temiz, eşinin banyoda vücudunda morluk gördüğünü, sorduğunda 'kendisini aldattığını' söylemesi üzerine tabancayla onu vurduğunu savundu. Polisteki sorgusu tamamlanan Temiz, geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ertuğrul Temiz'e adliyeye çıkarılırken üzerinde 'polis' yazan çelik yelek giydirilmesi dikkat çekti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Banyoda karısını öldürdü, kardeşine Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım diye mesaj attı | Video 00:54
Banyoda karısını öldürdü, kardeşine "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" diye mesaj attı | Video 30.04.2024 | 11:18
Fatih’te sokak ortasında tek yumrukla gasp kamerada | Video 01:31
Fatih’te sokak ortasında tek yumrukla gasp kamerada | Video 30.04.2024 | 10:49
Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video 03:14
Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2024 | 10:49
Silivri’de zincirleme kaza! Sürüsü takla atan kamyonetten fırladı, o anlar kamerada | Video 00:46
Silivri'de zincirleme kaza! Sürüsü takla atan kamyonetten fırladı, o anlar kamerada | Video 30.04.2024 | 10:48
Birinci katta yaşayanların kabusu olmuştu... Bursa Polisi’nden kaçamadı | Video 01:15
Birinci katta yaşayanların kabusu olmuştu... Bursa Polisi'nden kaçamadı | Video 30.04.2024 | 10:48
Tokat’ta erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma | Video 00:33
Tokat'ta erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma | Video 30.04.2024 | 10:57
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 02:32
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 30.04.2024 | 10:09
Bebeğinizin hayatını kurtaracak araba koltuğu tüyosu! Sadece 5 saniyede... | Video 00:05
Bebeğinizin hayatını kurtaracak araba koltuğu tüyosu! Sadece 5 saniyede... | Video 30.04.2024 | 10:47
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada | Video 02:58
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada | Video 30.04.2024 | 10:00
Beşiktaş’ta 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Araç karşı yöne böyle uçtu | Video 04:46
Beşiktaş’ta 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Araç karşı yöne böyle uçtu | Video 30.04.2024 | 10:06
Kahramanmaraş’ta fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03:53
Kahramanmaraş'ta fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 30.04.2024 | 09:19
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 02:32
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 30.04.2024 | 09:54
Mersin’de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama | Video 00:45
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama | Video 30.04.2024 | 09:25
Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı | Video 00:45
Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı | Video 30.04.2024 | 08:53
Alkollü yakalanan sürücünün “Keşke açmasaydım şişeyi” pişmanlığı | Video 02:54
Alkollü yakalanan sürücünün “Keşke açmasaydım şişeyi” pişmanlığı | Video 30.04.2024 | 08:50
Akademisyenin kızını sözlü taciz eden kadına adli işlem başlatıldı | Video 00:27
Akademisyenin kızını sözlü taciz eden kadına adli işlem başlatıldı | Video 30.04.2024 | 08:50
Mahzen-35 operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 01:30
Mahzen-35 operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 30.04.2024 | 08:50
Yer yarıldı kamyon içerisine düştü 01:27
Yer yarıldı kamyon içerisine düştü 29.04.2024 | 22:24
İETT durağına taş atarak camını kıran şahıs kamerada | Video 00:26
İETT durağına taş atarak camını kıran şahıs kamerada | Video 29.04.2024 | 15:20
Kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Neşet Turan kurtarılamadı | Video 00:26
Kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Neşet Turan kurtarılamadı | Video 29.04.2024 | 16:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA