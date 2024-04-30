Banyoda karısını öldürdü, kardeşine "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" diye mesaj attı | Video
Samsun'da evlerinin banyosunda 4 yıllık karısını tabancayla öldüren koca, adliyeye sevk edildi.
ALDATTIĞI İDDİASI
Katil zanlısı Ertuğrul Temiz, eşinin banyoda vücudunda morluk gördüğünü, sorduğunda 'kendisini aldattığını' söylemesi üzerine tabancayla onu vurduğunu savundu. Polisteki sorgusu tamamlanan Temiz, geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ertuğrul Temiz'e adliyeye çıkarılırken üzerinde 'polis' yazan çelik yelek giydirilmesi dikkat çekti.
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