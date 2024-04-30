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Video Yaşam Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı | Video
Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı | Video

Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı | Video

30.04.2024 | 08:53

Ankara’nın Sincan ilçesinde motosikletli iki kurye grubu arasında çıkan kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi 65. Cadde üzerinde meydana geldi. İki motosikletli kurye grubu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada 1 kişi silahla, 3 kişi ise bıçakla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken bir yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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