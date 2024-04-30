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Video Yaşam Silivri'de zincirleme kaza! Sürüsü takla atan kamyonetten fırladı, o anlar kamerada | Video
Silivri'de zincirleme kaza! Sürüsü takla atan kamyonetten fırladı, o anlar kamerada | Video

Silivri'de zincirleme kaza! Sürüsü takla atan kamyonetten fırladı, o anlar kamerada | Video

30.04.2024 | 10:48

İstanbul Silivri D100 karayolu üzerinde hatalı sollama sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Takla atan kamyonetten sürücü fırlarken, 6 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün akşam saatlerinde Silivri D100 karayolu Parkköy mevkiisinde meydana geldi. Bir otomobil hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete çarptı. Otomobil seyir halinde olan 4 araca daha çarparak durdu. Takla atan kamyonetin sürücüsü araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralılar hastaneye kaldırıldı. Toplam 6 aracın karıştığı kaza anı ve sürücünün fırlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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