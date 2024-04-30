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Video Yaşam Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama | Video
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama | Video

Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama | Video

30.04.2024 | 09:25

Mersin'de jandarma ekiplerinin aranan şahsılara yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 54'ü tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı çalışmalarda aralarında cinayet, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan şahıslar tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik son bir ay içerisinde çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlar da aranan bin 817 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 54'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklananlar arasında hırsızlıktan 28 yıl, uyuşturucudan 21 yıl ve cinayet suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan 3 şahsında olduğu öğrenildi.

Ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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