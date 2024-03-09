Kadın doktoru eski eşi öldürdü

Adana'da 8 Mart Kadınlar Günü'nde bir kadın cinayeti yaşandı. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Feray Balkan (39) eski eşi astsubay Seçkin E. (39) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.İddiaya göre; astsubay olan Seçkin E. ile Balkan yaklaşık bir yıl önce boşandı. Balkan dün annesini ziyaret etmek için Adana'ya geldi. Ancak Balkan, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81156 Sokak'taki apartmanın girişinde Seçkin E. ile karşılaştı. Seçkin E. eski eşini tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçtı. Balkan olay yerinde hayatını kaybederken, Seçkin E. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.