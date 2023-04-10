Kadın kiracısına çatalla saldırdı

İstanbul Ataköy'de yaşayan Rus uyruklu bakıcı Gülcahan Kritskaya'nın (50) hayatı ev sahibi yüzünden kâbusa döndü. İddiaya göre ev sahibi Cengiz B., 4 bin 663 TL olan kirayı 12 bin 500 lira yaptı. Kritskaya 3 katlık zammı kabul etmeyip yasal artış istedi. Bunun üzerine Cengiz B., 2 Temmuz 2022'de Kritskaya'nın evini basarak küfretti, çatalla saldırdı. Kritskaya kolundan ve bacaklarından yaralandı.







Cengiz B., kadının evde bulunan patronu N.Ö.'yü yere yatırıp ağzına çatal soktu. Kritskaya'nın yardım çığlıkları üzerine Cengiz B. kaçtı. Ev sahibi daha sonra eve başkalarını gönderdi. Su sayacını parçaladı, elektriği kesti. Kritskaya, SABAH'a konuştu: "Saldırıları ve psikolojik şiddeti bitmiyor. Çantasında balta taşıdığını söyledi. Suç duyurusunda bulunduk. Türk adaletine güveniyorum. Mücadelemi bırakmayacağım."