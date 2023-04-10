Haberler Yaşam Haberleri Kadın kiracısına çatalla saldırdı
Giriş Tarihi: 11.4.2023

Kadın kiracısına çatalla saldırdı

İstanbul’da Rus bakıcı Gülcahan Kritskaya, kiranın 3 kat artırılmasını kabul etmeyince saldırıya uğradı. Ev sahibi Cengiz B., bakıcı ve patronunu çatalla yaralayıp kaçtı

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Kadın kiracısına çatalla saldırdı

İstanbul Ataköy'de yaşayan Rus uyruklu bakıcı Gülcahan Kritskaya'nın (50) hayatı ev sahibi yüzünden kâbusa döndü. İddiaya göre ev sahibi Cengiz B., 4 bin 663 TL olan kirayı 12 bin 500 lira yaptı. Kritskaya 3 katlık zammı kabul etmeyip yasal artış istedi. Bunun üzerine Cengiz B., 2 Temmuz 2022'de Kritskaya'nın evini basarak küfretti, çatalla saldırdı. Kritskaya kolundan ve bacaklarından yaralandı.



Cengiz B., kadının evde bulunan patronu N.Ö.'yü yere yatırıp ağzına çatal soktu. Kritskaya'nın yardım çığlıkları üzerine Cengiz B. kaçtı. Ev sahibi daha sonra eve başkalarını gönderdi. Su sayacını parçaladı, elektriği kesti. Kritskaya, SABAH'a konuştu: "Saldırıları ve psikolojik şiddeti bitmiyor. Çantasında balta taşıdığını söyledi. Suç duyurusunda bulunduk. Türk adaletine güveniyorum. Mücadelemi bırakmayacağım."

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar
İYİ Parti 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun istifa etti
Enver Aysever'den Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın tepkisi: CHP'liler kendisini jiletleyecek
Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin gururu olan SİHA'ları hedef aldı: Hepsi hikaye
28. Dönem CHP Milletvekili adayları isim listesi belli oldu! 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTE YAYINDA
AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ 1. VE 2. BÖLGE ADAYLARI LİSTESİ 2023 || 14 Mayıs 28. dönem Ak Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?
CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
18 yaşındaki AK Partili en genç aday Nisa Alptekin: Gençlere sürprizlerimiz olacak
Bakan Kurum tarih verdi: İlk deprem konutları bayrama yetişiyor
TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan: Dünyada oyun değiştiren bir ülke olacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın kiracısına çatalla saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA