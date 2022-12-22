Kadına şiddete dur derken boğazı kesildi! "Biz sevgiliyiz sana ne"

Kadına şiddete dur demek isterken ölümle burun buruna geldi. İki sevgilinin tartıştığını ve genç kadının sevgilisi tarafından sokak ortasında darp edildiğini gören Mehmet İ. tartışmaya müdahalede bulundu.
Olay 17 Aralık Cumartesi günü Fatih ilçesi Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 23 yaşındaki Ataberk Ö., ile 18 yaşındaki Meltem Ç., sokak ortasında tartışmaya başladı. İki sevgilinin tartıştığını gören 36 yaşındaki Mehmet İ., Ataberk Ö.'nün genç kadına saldırdığını görünce duruma müdahale etmek istedi.
KIZ ARKADAŞINA SALDIRAN SEVGİLİSİNE MÜDAHALE ETTİ
Genç adam kavga eden çiftin yanına yaklaştığında Ataberk Ö.'ye genç kadına zarar vermemesi için sözlü müdahalede bulundu. Öncelikle genç kadından uzak durmasını Ataberk Ö.'ye söyleyen genç adam, 'Si.. git, biz sevgiliyiz sanane' cevabını aldı. Genç kadını darp eden Ataberk Ö.'ye müdahalede bulunmaya çalışan Mehmet İ., bu kez kız arkadaşını darp eden saldırganın fiziksel saldırısına maruz kaldı.
BOĞAZI VE GÖĞÜSÜNE ALDIĞI BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI
Kendisini savunmaya çalışan genç adam, Ataberk Ö.'nün cebinden çıkardığı bıçağı kendisine savurmasıyla önce boğazından ardından göğsünden ve kürek kemiğinden aldığı bıçak darbesiyle olduğu yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla saldırganın elinden kurtulan genç adam, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
BIÇAKLAYIP OLAY YERİNDEN KAÇTI
Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Mehmet İ., hastanede yoğun bakıma kaldırılırken olay yerinde polisler tarafından gözaltına alınan saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette ifade veren saldırgan kız arkadaşının çalıştığı iş yerine geldiğini ve tartışmaya başladıklarını anlattı. Bu sırada tartışmanın büyümesi üzerine yoldan geçen Mehmet İ.'nin kendilerine müdahale ettiğini ardından aralarında arbede yaşandığını ancak bıçaklama olayının gerçekleşmediğini iddia etti.
SAVCILIKTA ÇARK ETTİ
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fatih Ayanoğlu'na verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek hastanede yaşam mücadelesi veren Mehmet İ.'nin alkollü olduğunu, kız arkadaşıyla arasında yaşanan tartışamaya müdahale ettiğini ancak herhangi bir eylemde bulunmadığını ve kendisini bıçakla ağır bir şekilde yaralamadığını iddia etti.
TUTUKLANDI
Savcı Ayanoğlu, şüpheliyi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklamaya sevk etti. Hakimlikte ifade veren saldırgan, iddialarını devam ettirerek kimseye zarar vermediğini öne sürdü. Hakimlik, şüphelinin ifadesinin ardından üzerine atılı suçlamayı işlediğine kanaat getirerek tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor