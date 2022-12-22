Kadına şiddete dur derken boğazı kesildi! "Biz sevgiliyiz sana ne"

BIÇAKLAYIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Mehmet İ., hastanede yoğun bakıma kaldırılırken olay yerinde polisler tarafından gözaltına alınan saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette ifade veren saldırgan kız arkadaşının çalıştığı iş yerine geldiğini ve tartışmaya başladıklarını anlattı. Bu sırada tartışmanın büyümesi üzerine yoldan geçen Mehmet İ.'nin kendilerine müdahale ettiğini ardından aralarında arbede yaşandığını ancak bıçaklama olayının gerçekleşmediğini iddia etti.