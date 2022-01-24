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Giriş Tarihi: 24.1.2022 16:33

Kafasından vuruldu 3 KM araba sürdü

DHA
Kafasından vuruldu 3 KM araba sürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücü koltuğunda başından vurulmuş olarak bulunan Fatih Şahin'in (36), kavgada yaralandığı, otomobiliyle 3 kilometre gittikten sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Sorgun Mahallesi'nde geçen hafta perşembe günü sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralamalı trafik kazası olduğu yönünde ihbar geldi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 07 LSB 95 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda Fatih Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, mobilya ustası olan Fatih Şahin'in, başının arka kısmından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Şahin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede Şahin'in Side Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bazı kişilerle tartıştığı görüldü. Çıkan kavgada tabancayla ateş edilen ve başından yaralanan Şahin'in, otomobiline binerek olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Yaklaşık 3 kilometre giden Şahin'in, bilincini kaybederek öldüğü belirlendi. Şahin'in kullandığı otomobilin kaldırıma çarparak ilerlediği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakaladı. Polis İ.E., B.K., S.D., S.B. ve C.B.'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 5 şüpheliden B.K., S.D. ve S.B. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, Şahin ile uyuşturucu ticareti nedeniyle aralarında husumet bulunduğu, bu nedenle kavga ettikleri ve cinayetin işlendiği belirtildi. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kafasından vuruldu 3 KM araba sürdü
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