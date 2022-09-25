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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Kahramanlık ruhunu kadın efeler yaşatıyor

Fethiye’de 4 yıl önce bir araya gelen 12 kadın, Dağların Sultanları Kadın Efeleri adlı bir grup kurdu. Ata binip zeybek oynayan kadınların amacı, Nene Hatun, Kara Fatma ve Halide Çavuş gibi kadın kahramanların temsil ettiği ruhu yaşatmak

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kahramanlık ruhunu kadın efeler yaşatıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıl önce bir araya gelen 12 kadın, kahraman Türk kadınlarının temsil ettiği ruhu yaşatmak için 'Dağların Sultanları Kadın Efeleri' adlı bir grup kurdu. Aralarında esnaflar, emekliler ve ev kadınlarının da bulunduğu kadın efeler, aldıkları eğitimlerle ata binmeyi, erkek kostümü giyerek zeybek oynamayı öğrendi. Ardından kültürel aktivitelerde sahne almaya başlayan kadın efeler, bölgedeki festivallere renk katıyor.

GÖZÜ KARA TÜRK KADINI
Halktan yoğun ilgi gören 'Dağların Sultanları Kadın Efeleri' grubunun lideri Mihriban Arslan, "Vatansever, korkusuz, gözü kara, fedakâr Türk kadınını temsil etmek için böyle bir girişimde bulunduk. Kurtuluş Savaşı sırasında, yeri geldiğinde erkek kıyafeti giyip cephede ve dağlarda Mehmetçikle omuz omuza mücadele veren, cephe arkasında da destek olan kadınlarımızın ruhunu yaşatmak istedik. Nene Hatunların, Kara Fatmaları Halide Çavuşların, günümüzde ruhlarını anmak ve bu zamanda da vatan için her zaman canını verecek korkusuz Türk kadınları olduğunu haykırmak istedik. Bağımsız ve vatansever Türk kadınını temsil ediyoruz. Amacımız her zaman, vatan için mücadele eden kadınlar olduğunu hatırlatmak" dedi.

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Kahramanlık ruhunu kadın efeler yaşatıyor
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