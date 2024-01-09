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Giriş Tarihi: 9.1.2024 13:29 Son Güncelleme: 9.1.2024 13:32

Kameralardan iz sürerek hırsızı yakaladılar

İstanbul’da 100 bin lira değerinde otomobil ve inşaat malzemesi çalan bir hırsız, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yürütülen titiz bir çalışmayla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kameralardan iz sürerek hırsızı yakaladılar

Son iki aylık sürede sokak suçları başta olmak üzere peş peşe başarılı operasyonlar düzenleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adreste yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. İki kişinin, kilidini kırdıkları söz konusu adresten maddi değeri yaklaşık 100 bin lira olan otomobil ve inşaat malzemeleri çaldıkları belirlendi.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini toplayan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; titiz bir inceleme sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin açık kimliklerini tespit etti. H.D. isimli hırsız, Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. H.D.'nin suç ortağını yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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Kameralardan iz sürerek hırsızı yakaladılar
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