Video Yaşam 100 bin TL değerinde inşaat ve otomobil malzemesi çalan şahıs yakalandı | Video
100 bin TL değerinde inşaat ve otomobil malzemesi çalan şahıs yakalandı | Video

100 bin TL değerinde inşaat ve otomobil malzemesi çalan şahıs yakalandı | Video

09.01.2024 | 12:53

Beylikdüzü’nde değerli yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalan 2 hırsızdan biri polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, 31.12.2023 tarihinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin deposunun kapsının kırıp içeri giren 2 kişi değerli yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalıp kaçtılar. İhbar üzerin olay yerine giden polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kimlik bilgileri tespit edilen şahıslardan H.D 2 Ocak günü Adnan Kahveci mahallesinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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