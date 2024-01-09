100 bin TL değerinde inşaat ve otomobil malzemesi çalan şahıs yakalandı | Video
Beylikdüzü’nde değerli yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalan 2 hırsızdan biri polis ekiplerince yakalandı.
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