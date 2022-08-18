Kan donduran cinayette flaş detaylar! Ölmeden önce katilin numarasını verdi





Kadının da bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum, çünkü bu olay onun evinde oldu, o teşvik etti" iddiasında bulundu. İlknur Arslan, "Kardeşim tehdit edildi. En son zaten annemle konuşmuş. Kayıt diye bir mesaj atmış. Öldüren şahsın numarasıymış bu. Bize son mesajı o oldu" diye konuştu.