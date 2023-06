Silivri Sancaktepe Mahallesi'nde 2 senedir kanalizasyon suyu denize akıyor. Sahildeki kumların altında bulunan kanalizasyon bacaları, deniz sularının zaman zaman çekilip zaman zaman sahil şeridine kadar gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı. Yüzeye çıkan bacaların boruları ise tıkandı. Durum böyle olunca atık sular denize akmaya başladı.Yayılan koku, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız etmeye başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı çevre denetim ekipleri harekete geçti. Çevreye kötü koku yayan kanalizasyon bacalarının içerisinden numune alınarak inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda denize akan lağım suyunun sağlığa tehlikesi, laboratuvar ortamındaki testlerden sonra belirlenecek. Öte yandan İSKİ'ye bağlı ekipler de bölgeye gelerek, dolan hatları temizlemeye başladı.2 yıldır devam eden kirliliği İSKİ'nin çözememesi vatandaşları da isyan ettirdi.Mahalle sakinlerinden Feyzullah Coşkun, "İSKİ'den ekipler geldi, Gözleriyle de görüyorlar dışarıya pislik çıktığını. Suyu çekiyorlar, 'Sonra iş bitti' diyorlar. Öyle olmuyor, buranın durumunu bir an evvel çözsünler. Millet bu pislikten kurtulsun. Ufak bir yağmur ile rögarın bu hale gelmesi söz konusu değil. Şu an burada yüzülmez çünkü bu kadar insan bu yüzden hastalanıyor belki. Pislik dışarı doğru akıyor" diye konuştu.Tamer Gençdoğan "Plastik boru yerine beton yapılmalı. Koku, pislik, hastalık her şey var. Tertemiz bir denizimiz vardı, mahvoldu gitti" derken, 30 yıldır Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan Şentürk de, "Burası en az 2 senedir böyle. Buradaki bütün rögarlar patlıyor. Gelip tamir ediyorlar. Daha sonra tekrar patlıyor, deniz bu hale geliyor. Evimi yeni yaptırdığım halde tuvaletlerden ağır bir lağım kokusu geliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "Silivri ilçesi Sancaktepe Mahallesi, Yonca Sitesi sahilinde bulunan atıksu hatlarımız, kış mevsiminde dalgaların etkisiyle içerisine kum almakta ve zaman zaman atıksu hatlarında arızalar meydana gelmektedir. Mayıs ayında İSKİ ekiplerince hattın onarımı yapılmış; kanal temizleme aracı ile de atıksu hattı içerisinde bulunan kum temizlenerek, sağlıklı çalışır duruma getirilmiştir. Ancak, sahilde bulunan atıksu bacalarımızın üzerinin kumla örtülmesiyle hatlar tekrar dolmuş; sonuçta meydana gelen bu durum an itibarıyla ekipler tarafından düzeltilmektedir. Kumda bulunan atıksu bacaları yükseltilerek, hat tekrar kanal temizleme aracıyla temizlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.