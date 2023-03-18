Kapalı oto parkta sel sularının altında kalan 170 araç kurtarıldı

Şanlıurfa'da 16 kişinin hayatını kaybedip, 30 kişinin yaralandığı sel nedeniyle kentin farklı bölgelerinde su tahliye ve temizlik çalışmaları 24 saat devam ediyor. Sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki bölgelerde oluşan çamur tabakalarını temizleme ve su tahliye çalışmaları, asker ve korucuların desteğiyle yürütülüyor. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları, tankerlerle yapılan takviye suyla giderilmeye çalışılıyor. Sel sebebiyle içme sularındaki kirlilik ve çamurlu oluşundan dolayı yaşanan kesinti sonrası, sabah saatlerinde kısmi olarak bazı bölgelere su verilmeye başlandı.