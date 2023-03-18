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Haberler Galeri Ailesini selden kurtaran baba, SABAH’a konuştu: Kucağında kızıyla ağaca tutunup, 40 dakika kurtarılmayı bekledi
Giriş Tarihi: 18.03.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 10:23

Ailesini selden kurtaran baba, SABAH’a konuştu: Kucağında kızıyla ağaca tutunup, 40 dakika kurtarılmayı bekledi

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp sürüklenen eşini ve iki çocuğunu kurtaran kahraman baba Mustafa Cesim, SABAH'a konuştu: Su çok şiddetli akıyordu eşim ve oğlumun suya kapıldı. Koşarak oğlumu yakalayıp kucağıma aldım. Eşimi de komşum kurtardı. O sırada kızım da suya kapıldı. Oğlumu ve eşimi güvenli bir alana alıp, tekrar suya atladım. 15 metre sonra kızımı yakalayıp bir ağaca tutundum. Hareket edemiyordum. Kızım kucağımda, bekledim. 40 dakika sonra belediyenin iş makinesi ve polisler geldi. Devletimden Allah razı olsun. Ağır hasarlı evimden çıkardığım eşyalarım da çadırla birlikte sele kapıldı. Şimdi kimliklerimiz dahi yok. Evim gitti. Çadırım da gitti. Evlatlarım sağ olsun bana yeter.

Yunus Emre KAVAK
HUZEYFE ATICI
Ailesini selden kurtaran baba, SABAH’a konuştu: Kucağında kızıyla ağaca tutunup, 40 dakika kurtarılmayı bekledi

Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da önceki gün yağan sağanak yağış sele neden oldu. Halepli Mahallesi ve Süleymaniye Mahallesi selden yoğun şekilde etkilendi.

Ailesini selden kurtaran baba, SABAH’a konuştu: Kucağında kızıyla ağaca tutunup, 40 dakika kurtarılmayı bekledi

Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinde evi ağır hasar alan Cesim ailesi, evlerinin karşısına kurdukları çadırda yaşıyordu.

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Ailesini selden kurtaran baba, SABAH’a konuştu: Kucağında kızıyla ağaca tutunup, 40 dakika kurtarılmayı bekledi

Önceki gün meydana gelen sel felaketi sırasında evinde bulunan Mustafa Cesim, 40 dakika süren kabus dolu anları böyle anlattı:

Ailesini selden kurtaran baba, SABAH’a konuştu: Kucağında kızıyla ağaca tutunup, 40 dakika kurtarılmayı bekledi

"Yağış olunca evime birkaç parça eşya almak için girmiştim. O sırada dışarıdan sesler geldiğini duydum.

Ailesini selden kurtaran baba, SABAH’a konuştu: Kucağında kızıyla ağaca tutunup, 40 dakika kurtarılmayı bekledi

Pencereyi açtığımda eşim ve oğlum suya kapılıp gittiğini gördüm. Hemen aşağı inip ikisini kurtarmaya çalıştım. Su çok şiddetli akıyordu.

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