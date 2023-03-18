Giriş Tarihi: 18.03.2023 10:18
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
10:23
Ailesini selden kurtaran baba, SABAH’a konuştu: Kucağında kızıyla ağaca tutunup, 40 dakika kurtarılmayı bekledi
Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp sürüklenen eşini ve iki çocuğunu kurtaran kahraman baba Mustafa Cesim, SABAH'a konuştu: Su çok şiddetli akıyordu eşim ve oğlumun suya kapıldı. Koşarak oğlumu yakalayıp kucağıma aldım. Eşimi de komşum kurtardı. O sırada kızım da suya kapıldı. Oğlumu ve eşimi güvenli bir alana alıp, tekrar suya atladım. 15 metre sonra kızımı yakalayıp bir ağaca tutundum. Hareket edemiyordum. Kızım kucağımda, bekledim. 40 dakika sonra belediyenin iş makinesi ve polisler geldi. Devletimden Allah razı olsun. Ağır hasarlı evimden çıkardığım eşyalarım da çadırla birlikte sele kapıldı. Şimdi kimliklerimiz dahi yok. Evim gitti. Çadırım da gitti. Evlatlarım sağ olsun bana yeter.