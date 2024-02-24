Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette düğüm çözüldü

İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuvar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul'un sır ölümü aydınlatıldı. Yapılan çalışmada ise kan donduran iddialar ortaya çıktı. Yapılan kamera çalışmalarında şüphelinin kimliği tespit edildi. Elde edilen bilgilerle birlikte iddiaya göre işadamını yanında uzun süredir çalışan sağ kolu olarak bilinen birisi tetikçi tutarak vurdurttu. İddianın devamı ise çok daha korkunç bir hal aldı. Ekipler işadamının eşinin de bu olayda bir müdahalesinin olabileceğini değerlendirdi.Ekipler kanlı saldırının arkasındaki isimleri tek tek tespit etti. Birçok adrese yapılan baskınlarda işadamının sağ kolu ve işadamının eşinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.