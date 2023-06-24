Kapıkule’ye gurbetçi akını

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan, yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte duygu dolu anlar yaşıyor. 1 Haziran'dan, bugüne kadar ise Kapıkule'den 313 bin gurbetçi ve 85 bin gurbetçi aracının giriş işlemi yapıldı. Kurban Bayramı'nı ailelerinin ve sevdiklerinin yanında geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor. Yurda girişte Türk bayrağını görünce duygulanan gurbetçiler, büyük bir heyecan ve mutlulukla memleketlerinin yolunu tutuyor.Son bir ayda 100 binden fazla gurbetçinin giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla işlemlerin daha hızlı yapıldığını ve şartların iyileştirildiğini söyleyen gurbetçiler, rahat bir yolculuk geçirdiklerini belirtiyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Şubesi ekipleri ise sınır kapısında kurduğu stantlarda gurbetçilere Edirne'nin lezzetlerinden olan badem ezmesi, kavala kurabiyesi, kolonya ve içecek ikram etti. Yolculuğun çok güzel geçtiğini, gümrüklerde beklemediklerini söyleyen ve Almanya'dan gelen Gurbetçi Saliha Aktaş, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.Güzel bir yolculuk geçirdiklerini söyleyen ve Almanya'dan gelen Gurbetçi Osman Tuna, "Vatana geldiğimiz zaman duygulanıyoruz gözlerimiz yaşarıyor bu duyguyu anlatmak zor. Vatanımızı özlüyoruz ve 1 seneyi iple çekiyoruz. Dört gözle bekliyoruz. İzin olmaz ise moral sıfır oluyor. Bayrağımızı görünce duygulanıyoruz. Allah bizi vatanımızdan eksik etmesin" dedi.