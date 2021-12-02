Kar başladı Türkiye’nin yarısı bembeyaz





Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesi beyaza büründü. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı ile Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri, Malatya'nın Darende ilçesi ve Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında bulunan Kazdağları'na yılın ilk karı yağdı.