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Giriş Tarihi: 19.6.2022 14:26 Son Güncelleme: 19.6.2022 14:26

Karaman'da araç çaldılar: Konya'da bakın nasıl yakalandılar!

DHA
Karaman’da araç çaldılar: Konya’da bakın nasıl yakalandılar!

Karaman'da, park halindeki minibüsü çalan Mazhar A. (31) ve Mehmet C. (27), Konya'da sanayi sitesinde aracın içinde yakalandı. Adli kontrolle serbest kalan şüphelilerin daha önce de Konya'da çaldıkları araçları yakıtı bitince terk ettikleri ortaya çıktı...

Olay, 13 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokakta meydana geldi. Mehmet P., sabah işe gitmek için evden çıktığında park halındaki 07 AVR 844 plakalı minibüsünün çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, bölgedeki 50 güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede şüphelilerden birinin Mazhar A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin çevre illere kaçmış olma ihtimali üzerine o bölgelerdeki polis ve jandarmayla da irtibata geçildi.
Yapılan araştırma sonucu Mazhar A.'nın minibüsle Konya'nın Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde olduğu saptandı. Ardından düzenlenen operasyonla Mazhar A. ve arkadaşı Mehmet C., minibüs içinde yakalandı. Minibüs sahibine teslim edildi. şüpheliler de sorgulanmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

DAHA ÖNCE DE 3 ARAÇ ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin daha önce de 2 otomobil ile 1 kamyoneti çaldıkları; yakıtları bitince de terk ettikleri ortaya çıktı Mazhar A. ve Mehmet C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Karaman'da araç çaldılar: Konya'da bakın nasıl yakalandılar!
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